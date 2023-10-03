"У нас много возможностей, мы сильны во всех смыслах. Но для победы нам понадобится смирение и 120% своих качеств. Матч против Реала – это то, о чем мечтает каждый тренер. Это будет сложная игра, но у нас есть амбиции выйти на поле и сделать все возможное, чтобы победить. Нам нужно будет сыграть матч, а не выстрадать его.

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Реал хорошо справился с уходом Бензема и выбрал кого-то вроде Беллингема, который играет позади двух нападающих и является очень хорошим игроком. Но я не хочу думать только об одном игроке. Хоселу тоже очень хорош.

Нам придется использовать свой мозг и своё сердце. Сердце наверняка будет на поле, но нам также понадобятся холодные головы. В игре будут моменты, когда нам придется хорошо прессинговать или не давать Реалу навязывать свои качества", – цитирует Гарсию Managing Mаdrid.

Матч Наполи – Реал состоится во вторник, 3 октября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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