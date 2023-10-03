"У нас багато можливостей, ми сильні у всіх сенсах. Проте для перемоги нам знадобиться смиренність і 120% своїх якостей. Матч проти Реала – це те, про що мріє кожен тренер. Це буде складна гра, але у нас є амбіції вийти на поле і зробити все можливе, щоб перемогти. Нам потрібно буде зіграти матч, а не вистраждати його.

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Реал добре впорався з відходом Бензема і вибрав когось на кшталт Беллінгема, який грає позаду двох нападників і є дуже хорошим гравцем. Але я не хочу думати тільки про одного гравця. Хоселу теж дуже добре себе проявляє.

Нам доведеться використовувати свій мозок і своє серце. Серце напевно буде на полі, але нам також знадобляться холодні голови. У грі будуть моменти, коли нам доведеться добре пресингувати або не давати Реалу нав'язувати свої якості", – цитує Гарсію Managing Мadrid.

Матч Наполі – Реал відбудеться у вівторок, 3 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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