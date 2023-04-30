Манчестер Сити сумел обыграть Фулхэм в 34 туре АПЛ и выйти на первое место в турнирной таблице. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча.

Дуэль началась с реализуемого Холандом пенальти. Это 34 гол Эрлинга в сезоне, что является повторением исторического бомбардирского рекорда АПЛ, принадлежавшего Алану Ширеру и Энди Коулу.

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Карлос Винисиус быстро ответил результативным выстрелом, но еще до перерыва Хулиан Альварес во второй раз вывел "горожан" вперед роскошной пушкой. Больше коллективы не забивали. Этого Ман Сити было достаточно, чтобы впервые за долгое время сдвинуть Арсенал из вершины АПЛ.