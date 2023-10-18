Камбек Ліверпуля у грі з Міланом – одна з найбільш яскравих подій в історії футболу. Втім, вона стала можливою завдяки помилці, тож сама доля була прихильницею мерсисайдців ще до фіналу Ліги чемпіонів 2004/05.

Останньою перепоною на шляху Ліверпуля до фіналу в Стамбулі став лондонський Челсі. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про один з найбільш суперечливих моментів в історії турніру, завдяки якому ми були свідками того, на що здатні віра у свої сили та вміння битися до кінця.

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У півфіналах ЛЧ 2004/05 путівку до Стамбулу розігрували пари Челсі – Ліверпуль та Мілан – ПСВ. Титул найсильнішої команди Європи міг повернутися на батьківщину футболу вперше після того, як сер Алекс, Бекхем та решта "дияволів" створили диво у 99-му.

Жозе Моурінью та Рафаель Бенітес дуже обережно готувалися до матчів, адже ставки були надто високими. Одна помилка – і ти злітаєш з борту перед самісіньким фінішем. Преса підігрівала напругу як тільки могла, адже нечасто випадала нагода такого масштабу.

Обидва фахівці обрали тактику "не помиляємося і молимося на помилку суперника". Яскравою ілюстрацією цього стала нульова нічия в першому матчі на "Стемфорд Брідж". Моменти раз-по-раз виникали, але жодного екстазу глядачі не пережили. Температура зростала – все мало вирішитися на "Енфілді".

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Гол, про який сперечатимуться роками

На щастя шанувальників футболу, гра на арені Ліверпуля розпочалася вкрай активно. Вже в перші хвилини команди обмінялися гострими випадами, а на 4-й стався один з найбільш суперечливих епізодів в історії турніру.

Ріісе на фланзі легко прокинув Лемпарда, пробіг кілька метрів та знайшов пасом Джеррарда. Стіві елегантним пасом закинув м'яч за спини захисників, куди увірвався Барош. Нападник встиг до м'яча першим та перекинув свого співвітчизника Чеха, який ще грав без знаменитого шолома. М'яч здійнявся високо у напрямку воріт та приземлився на межі воротарського майданчика.

Джон Террі був першим на м'ячі, однак чомусь зволікав із вибиванням. Цим скористався Луїс Гарсія, який легким ударом скерував м'яч у ворота. На лінії рамки чатував Галлас, який вибив м'яч, але іспанець побіг святкувати. Гравці Челсі якусь секунду продовжували грати, але тут пролунав свисток арбітра – гол зараховано, Ліверпуль повів у рахунку!

"Енфілд" вибухнув, а гравці Челсі шоковано розводили руками та побігли до арбітра. Він був близько, невже не бачив, що м'яч не перетнув лінію воріт? Але Міхел Любош зі Словаччини був невблаганним. Згодом комп'ютерна реконструкція епізоду покаже – гола Гарсії не було. Як же тоді бракувало VAR! Хоча можливо, "Стамбульське диво" краще за справедливість?

Челсі побіг відіграватись, але Дудек легко парирував удар за ударом. Сам поляк начудив на виході, але Гудйонсен не поцілив у ворота з кількох метрів – проти фортуни не працює навіть майстерність. Фінальний свисток – і Бенітес веде своїх хлопців на рейс до Стамбулу.

Що говорить головний герой

Сам Луїс Гарсія роками пізніше сміється з того епізоду, хоча скаржиться на особливу увагу до цього гола, мовляв, неначе у його кар'єрі більше не було цікавих моментів.

Я не бачив епізоду – просто вдарив та побіг святкувати. Я розвернувся та побіг до кутового прапорця раніше, ніж Галлас вибив м'яч. На той момент я уявлення не мав, що саме трапилося. Зрештою, арбітр вирішив все на нашу користь, а свисток про гол давав не я. Тож тут кожен побачить саме те, що хоче побачити, – розповідав іспанський футболіст.

Відповідь Моурінью

Після поразки епатажний Жозе тримався дуже благородно. Без сарказму не обійшлося, але звинуваченнями він не розсипався.

Цей гол прийшов "з місяця", з трибун "Енфілда". Я відчув силу цього стадіону, це було дійсно неймовірно. Забив Ліверпуль, вболівальники чи лайнсмен, який не догледів епізод – байдуже, адже вони у фіналі. І немає чого приховувати – в глибині душі я щиро сподіваюся, що Ліверпуль переможе.

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