"Это не будет легкая игра для нас. Мы ждем тяжелого противостояния в рамках европейского турнира. Вся команда понимает, что за поединок ждет нас завтра – для имиджа страны, для их популярности. Как вы можете видеть, все команды, которые играют в еврокубках, очень хорошо подготовлены, и участие в этих турнирах – это большая мотивация для каждого футболиста.

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Штурм уже успел сыграть два официальных матча в своем чемпионате, они уже вошли в соревновательный ритм, и имеют преимущество над нами. Наш соперник – очень хорошая команда, с хорошей организацией игры, футболисты знают, что делать на поле. Так что нам точно легко не будет.

Есть ли у меня сомнения относительно стартового состава на завтрашнюю игру? Никаких сомнений, но я не скажу вам его. Знаете, мы играем дома, но не совсем дома. Обидно, что сейчас нет украинских журналистов – и это ужасно. Завтра будет подобная ситуация. На трибунах будут украинские женщины и дети, а мужчины не имеют права сейчас покидать страну и защищают ее. И мы будем сражаться на поле, чтобы ради них преодолеть квалификацию и играть в Лиге чемпионов", – сказал Луческу на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок между Динамо и Штурмом состоится в среду, 3 августа, в польском Лодзе на городском стадионе имени Владислава Крола. Начало встречи в 21:00 по Киеву.

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