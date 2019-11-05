Динамо Загреб – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Ненада Белицы

Главный тренер загребского Динамо Ненад Белица пообщался с журналистами перед матчем четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против Шахтера.

"Завтра у нас с Шахтером большой судьбоносный матч. Мне очень приятно, что будет много болельщиков. Мы довольны результатами, которых достигли в поединках с Аталантой и против Шахтера в Харькове. Сейчас готовы к оппонентам даже лучше.

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Ребята в хорошей форме ментально и физически. Они одновременно мотивированы и расслаблены, ведь получают удовольствие от выступлений в Лиге чемпионов. Мы будем играть с Шахтером только на победу. Другой итог нас не устроит.

Кто фаворит в грядущем поединке? Шансы 50 на 50. Шахтер – опытная команда. Они имеют игроков, чтоб заменить травмированных Коноплянку и Соломона. Но у нас есть огромное желание победить. Динамо будет очень мотивировано. Сделаем все возможное, чтобы показать свои сильные стороны и одолеть соперника.

Я не думаю, что Шахтер недооценивает загребское Динамо. Мы будем активными и агрессивными, как и в Харькове. После результата прошлого матча ожидаю, что мои ребята будут более сконцентрированными.

У Шахтера есть футболисты, которые в один момент могут изменить судьбу встречи на индивидуальных качествах. Поэтому мы должны сохранять максимальную концентрацию от первой до последней минуты", – сказал Белица.

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