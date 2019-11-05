toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАВАРИЯ

Динамо Загреб – Шахтер: Ольмо назвал матч против "горняков" историческим

20:22 41 Читати українською
Динамо Загреб – Шахтер: Ольмо назвал матч против "горняков" историческим
Дани Ольмо (посередине, 7-й номер) / Marca

Полузащитник Динамо Загреб Дани Ольмо поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

 

"Атмосфера в раздевалке замечательная. Мы хорошо подготовились, завтра играем исторический матч. Каждый футболист хочет достичь такого момента в карьере, чтобы играть поединки такой величины", – поделился Ольмо на предматчевой пресс-конференции.

Динамо Загреб – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

К слову, Ольмо провел за Динамо Загреб 15 матчей в сезоне 2019/20, отметившись 6 голами и 5 ассистов.

Напомним, матч Динамо Загреб – Шахтер состоится 6 ноября, начало игры в 22:00.

Динамо Загреб – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Источник: Футбол 24
blog_ava
Баварія і новий тренер: сенсація, тінь Динамо, фаворит фанатів – 5 людей на 1 клуб, що 33 дні тому принизив фіналіста ЛЧ
13:00
613
Теги
Лига чемпионов Шахтер Шахтер Динамо Загреб Динамо Загреб Динамо Загреб - Шахтер Дани Ольмо Дани Ольмо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
44
мин
Динамо Загреб
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук