Динамо Загреб – Шахтер: Ольмо назвал матч против "горняков" историческим

Полузащитник Динамо Загреб Дани Ольмо поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Атмосфера в раздевалке замечательная. Мы хорошо подготовились, завтра играем исторический матч. Каждый футболист хочет достичь такого момента в карьере, чтобы играть поединки такой величины", – поделился Ольмо на предматчевой пресс-конференции.

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К слову, Ольмо провел за Динамо Загреб 15 матчей в сезоне 2019/20, отметившись 6 голами и 5 ассистов.

Напомним, матч Динамо Загреб – Шахтер состоится 6 ноября, начало игры в 22:00.

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