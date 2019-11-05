Динамо Загреб – Шахтар: Ольмо назвав матч проти "гірників" історичним

Півзахисник Динамо Загреб Дані Ольмо поділився очікуваннями від матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Атмосфера в роздягальні чудова. Ми добре підготувалися, завтра граємо історичний матч. Кожен футболіст хоче досягти такого моменту в кар’єрі, щоб грати поєдинки такої ваги", – поділився Ольмо на передматчевій прес-конференції.

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До слова, Ольмо провів за Динамо Загреб 15 матчів у сезоні 2019/20, відзначившись 6 голами та 5 асистами.

Нагадаємо, матч Динамо Загреб – Шахтар відбудеться 6 листопада, початок гри о 22:00.

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