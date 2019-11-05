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Динамо Загреб – Шахтар: Ольмо назвав матч проти "гірників" історичним

20:19 13 Читать на русском
Динамо Загреб – Шахтар: Ольмо назвав матч проти "гірників" історичним
Дані Ольмо (посередині, 7-й номер) / Marca

Півзахисник Динамо Загреб Дані Ольмо поділився очікуваннями від матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

 

"Атмосфера в роздягальні чудова. Ми добре підготувалися, завтра граємо історичний матч. Кожен футболіст хоче досягти такого моменту в кар’єрі, щоб грати поєдинки такої ваги", – поділився Ольмо на передматчевій прес-конференції.

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До слова, Ольмо провів за Динамо Загреб 15 матчів у сезоні 2019/20, відзначившись 6 голами та 5 асистами.

Нагадаємо, матч Динамо Загреб – Шахтар відбудеться 6 листопада, початок гри о 22:00.

Динамо Загреб – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Джерело: Футбол 24
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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Загреб Динамо Загреб Ліга чемпіонів Дані Ольмо Дані Ольмо Динамо Загреб - Шахтар
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