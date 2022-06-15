Бывший тренер Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал жребий Динамо на пути к групповому этапу ЛЧ. Во втором раунде квалификации киевлян ждет Фенербахче.

"Не вижу ничего страшного в таком сопернике, как Фенербахче. Что АЭК, что Фенербахче не являются угрозой. Да, турки будут иметь серьезную поддержку, но трибуны не играют в футбол. Поэтому жребий неплох.

Динамо получило соперника в квалификации Лиги чемпионов

Видел несколько раз матчи Фенербахче, много старичков. При этом не думаю, что они будут серьезно готовы в июле. У киевлян хорошие шансы пройти дальше", – цитирует Маркевича 1927.kiev.ua .

Напомним, у подопечных Луческу было только 2 возможных соперника – АЕК (Ларнака) и Фенербахче. В конце концов придется играть с 19-разовым чемпионом Турции 19/20 и 26/27 июля.