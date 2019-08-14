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Вербич: Динамо нужно выиграть УПЛ, чтобы попасть в Лигу чемпионов напрямую

00:06 15 Читати українською
Вербич: Динамо нужно выиграть УПЛ, чтобы попасть в Лигу чемпионов напрямую
Беньямин Вербич / Фото Футбол 24

Вингер Динамо Беньямин Вербич попросил прощения у болельщиков за неудачу в Лиге чемпионов и считает, что надо смотреть вперед.

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

"В раздевалке команды была тишина, я долго не заходил, трудно было...

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Мы проиграли, прошу прощения у всех болельщиков, которые пришли сегодня поддержать нас. Надо смотреть вперед. Сегодня у нас было много моментов. Мы очень хорошо играли первые 20 минут. И в начале второго тайма тоже. Затем несколько раз не забили, допустили ошибку... Это футбол.

Я чувствовал, что смогу играть до конца матча, но меня заменили – это тоже бывает в футболе.

Что говорил Хацкевич в раздевалке? Было ли что-то похожее на прощание? Я долго не заходил в раздевалку, не думаю, что он что-то говорил.

Опять не прошли в Лигу чемпионов? Наверное, надо выиграть УПЛ, чтобы напрямую попасть в Лигу чемпионов", – сказал Беньямин журналистам после матча с Брюгге.

Свой дальнейший путь в еврокубках Динамо продолжит уже в групповом этапе Лиги Европы.

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Источник: Футбол 24
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Теги
Лига чемпионов Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Брюгге Александр Хацкевич Александр Хацкевич Беньямин Вербич Беньямин Вербич
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