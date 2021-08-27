Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну

Динамо потрапило у важку групу E з Баварією, Барселоною та Бенфікою. У квартеті є два очевидні фаворити – Баварія та Барса без проблем повинні долати груповий етап Ліги чемпіонів. Португальці готові скористатися осічкою когось з них, а от шанси Динамо на вихід у плей-офф оцінені в мізерні 5%.

Шахтар під час жеребкування був у третьому кошику, тому отримав простішу групу D з Реалом, Інтером і Шерифом. Прохід Мадрида в 1/8 фіналу не піддається сумнівам, команда Юрія Вернидуба – явний аутсайдер, а Шахтар і Інтер поборються за другу путівку в плей-офф. "Гірникам" відводять 26,2%.

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Динамо напряму потрапило в груповий раунд ЛЧ, ставши чемпіоном України. Шахтар пройшов два етапи кваліфікації, вибивши Генк і Монако. Основна сітка Ліги чемпіонів стартує 14 вересня.