"Считаю, что на данном этапе динамовцы делают все возможное и невозможное. В этой паре класс лиссабонцев выше. Хочется верить в положительный результат, но крайне сложно достичь нужного для себя счета.

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Что в грядущей игре может перевернуть все с ног на голову? Если футболистам Динамо, которые выйдут на поле, удастся сбросить бремя ответственности. Терять, в принципе, нечего, или пан, или пропал. Я уверен, что киевляне хотят победить, реабилитироваться перед болельщиками. Надо выходить и играть в футбол, нет ничего невозможного. Команда у нас молодая, а сейчас каждая игра, как финальная, на результат, и это может где-то мешает ребятам раскрыть весь свой потенциал.

Может ли нынешнее Динамо тягаться с нынешней Бенфикой в ​​открытом футболе? Нет. У соперников разный уровень футболистов. Но я уже сказал, что в одной игре может произойти все, что угодно. Может случиться быстрый гол или, допустим, удаление у соперника... Очень хочется, чтобы Динамо прошло Бенфику, но... Не стоит забывать и то, в каких условиях готовится команда, постоянно находящаяся на выезде, это очень сложно психологически. Но даже при этом киевляне выглядят достойно. Были пройдены Фенербахче, Штурм...

В конце концов, европейская осень уже гарантирована, что похоже на спортивный подвиг, когда в стране идет война. Хочется верить в лучшее, но нужно реально смотреть на вещи. Даже если Динамо не пройдет Бенфику, это не станет трагедией. Надо будет пытаться проявить себя в Лиге Европы, что киевлянам должно быть по силам", – сказал Бессмертный в комментарии Zbirna.com.

Напомним, ответный матч между Бенфикой и Динамо состоится уже сегодня, 23 августа, в Лиссабоне. Начало встречи в 22:00. Первая игра завершилась поражением киевлян со счетом 0:2.

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