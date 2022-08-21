УЕФА объявил состав судейской бригады на второй поединок плей-офф квалификации ЛЧ между португальской и украинской командами.

Главным арбитром матча станет французский рефери Клеман Тюрпен, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему помогут соотечественники Николя Дано и Сириль Грингор. Четвертым арбитром назначен Жереми Пиньяр. За VAR будет отвечать Жером Бриссар.

Интересно, что Тюрпен уже когда-то судил встречу между Бенфикой и Динамо. В ноябре 2016 года он зафиксировал минимальную победу португальцев в групповом турнире Лиги чемпионов. Еще дважды Клеман свидетельствовал поражение киевлян – против Барселоны (0:1) и Аякса (1:3). Лишь однажды, в далеком 2013 году, Динамо под его наблюдением одолело в группе Лиги Европы Тун (2:0).

Напомним, ответный матч между Бенфикой и Динамо состоится во вторник, 23 августа, в Лиссабоне. Начало встречи в 22:00.

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