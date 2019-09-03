Динамо U-19 узнало соперника в Юношеской лиге УЕФА

УЕФА провел жеребьевку первых раундов юношеской Лиги УЕФА 2019/20.

Соперником Динамо U-19 стала Шкендия, информирует официальный сайт УЕФА.

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Будущий оппонент столичного клуба победил в чемпионате молодежных команд Северной Македонии. Стадия "Пути национальных чемпионов" состоит из двух предварительных плей-офф раундов, в которых принимают участие 32 команды. Матчи первого раунда состоятся 2 (Динамо будет играть дома) и 23 октября (выезд).

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В случае прохода Шкендии молодые киевляне примут участие во втором предварительном раунде, матчи которого состоятся 6 и 27 ноября. К слову, в прошлом сезоне юношеская команда Динамо в ЛЧ остановилась на стадии 1/8 финала, уступив немецкому Хоффенхайма в серии пенальти.