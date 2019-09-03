toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо U-19 узнало соперника в Юношеской лиге УЕФА

15:46 50 Читати українською
Динамо U-19 узнало соперника в Юношеской лиге УЕФА
Состав Динамо U-19 в прошлогодней ЛЧ / fc.dynamo.ua

УЕФА провел жеребьевку первых раундов юношеской Лиги УЕФА 2019/20.

Соперником Динамо U-19 стала Шкендия, информирует официальный сайт УЕФА.

Лига Европы 2019/20: календарь матчей Динамо

Будущий оппонент столичного клуба победил в чемпионате молодежных команд Северной Македонии. Стадия "Пути национальных чемпионов" состоит из двух предварительных плей-офф раундов, в которых принимают участие 32 команды. Матчи первого раунда состоятся 2 (Динамо будет играть дома) и 23 октября (выезд).

Сент-Трюйден передумал арендовать Попова

В случае прохода Шкендии молодые киевляне примут участие во втором предварительном раунде, матчи которого состоятся 6 и 27 ноября. К слову, в прошлом сезоне юношеская команда Динамо в ЛЧ остановилась на стадии 1/8 финала, уступив немецкому Хоффенхайма в серии пенальти.

blog_ava
Умер известный украинский комментатор – автор легендарной фразы о Шовковском
11:27
804
Теги
Динамо U-19 Динамо U-19 Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Юношеская лига УЕФА Главное
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Селезнев подписал контракт с Бурсаспором
    Туреччина — 10:47402 Селезнев подписал контракт с Бурсаспором
1
дн
:
0
час
:
59
мин
Минай
17:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук