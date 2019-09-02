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Сент-Трюйден передумал арендовать Попова

18:20 72 Читати українською
Сент-Трюйден передумал арендовать Попова
Денис Попов / Фото Lukichova

Защитник Динамо Денис Попов, вероятно, останется защищать цвета киевского клуба.

В лагере Сент-Трюйдена отказались от идеи подписывать Дениса Попова, сообщает Voetbalnieuws.

Попов травмировался на тренировке – стали известны сроки реабилитации динамовца

Причиной такого решения стала травма 20-летнего чемпиона мира, из-за которой игрок пропустит около месяца. Бельгийский клуб намеревался договориться с Динамо об аренде защитника.

В текущем сезоне УПЛ Денис сыграл в одном матче. Летом Попов победил в составе сборной Украины на ЧМ U-20 в Польше.

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Теги
Трансферы Бельгия Трансферы Динамо Киев Денис Попов Денис Попов Динамо Киев Динамо Киев Сент-Трюйден Сент-Трюйден
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