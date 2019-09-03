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Динамо U-19 дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА

15:43 511 Читать на русском
Динамо U-19 дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА
Склад Динамо U-19 у минулій ЛЧ / fc.dynamo.ua

УЄФА провів жеребкування перших раундів юнацької Ліги УЄФА 2019/20.

Суперником Динамо U-19 стала Шкендія, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Майбутній опонент столичного клубу переміг у чемпіонаті молодіжних команд Північної Македонії. Стадія "Шляхи національних чемпіонів" складається з двох попередніх плей-офф раундів, в яких беруть участь 32 команди. Матчі першого раунду відбудуться 2 (Динамо гратиме вдома) і 23 жовтня (виїзд).

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У разі проходу Шкендії молоді кияни візьмуть участь у другому попередньому раунді, матчі якого відбудуться 6 і 27 листопада. До слова, у минулому сезоні юнацька команда Динамо в ЛЧ зупинилася на стадії 1/8 фіналу, поступившись німецькому Хоффенхайму у серії пенальті.

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