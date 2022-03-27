"Собрать команду оказалось непросто, ведь на момент начала войны игроки находились не только в Киеве, но и в Полтавской, Черкасской областях и других регионах Украины. Тем не менее, команду удалось скомпоновать в полном составе – за исключением Вивчаренко, который заболел коронавирусом. В настоящее время Динамо U-19 находится в Румынии и приступило к подготовке к матчу Юношеской лиги УЕФА против лиссабонского Спортинга.

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Хочу выразить благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту, Главе Государственной пограничной службы Сергею Дейнеко, при содействии которых команда Динамо U-19 в условиях войны получила возможность выехать за границу для подготовки к проведению международного матча. Мы сделаем все от себя зависящее, чтобы юные футболисты, являющиеся будущим нашего футбола, оправдали это доверие и достойно представили Украину на европейской футбольной арене.

Также мы искренне благодарны президенту Стяуа Джиджи Бекали, который предоставил нам возможность проживать и тренироваться на базе бухарестской команды. Отмечу, что активное участие в тренировочном процессе Динамо U-19 принимает главный тренер первой команды Мирча Луческу, присутствующий на всех тренировках.

Ребята находятся в хорошем настроении, насколько это возможно в данных условиях. Хотя, конечно, трагические события на родине не могут не влиять на команду психологически, поэтому нужно время для подготовки. У нас есть 10 дней, чтобы качественно подготовиться к встрече со Спортингом и как можно лучше провести этот матч. Запланированы еще две контрольные встречи с румынскими клубами – на 28 марта с Рапидом и на 31-е – с Волунтари.

Футболисты с огромным рвением и мотивацией готовятся к предстоящему поединку ЮЛЧ, они благодарны за шанс бороться и защищать честь Украины на своем поле боя – футбольном поле. Юные динамовцы стремятся провести этот матч для всех своих соотечественников и положат все силы ради победы, чтобы подарить Украине хотя бы маленький момент радости и спортивной гордости в темные времена войны", – цитирует Мохника пресс-служба Динамо.

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