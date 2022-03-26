"Бело-синие" отгрузили представителю второго дивизиона Румынии 5 "сухих" мячей, сообщает Prosport.ro.

Кто забивал за киевлян, издание не указывает. Это был первый поединок Динамо U-19 после начала полномасштабной войны в Украине. В последний раз команда Игоря Костюка сыграла 23 февраля, обыграв Ингулец в матче юношеского чемпионата Украины со счетом 3:0.

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"Возможно, результат не отражает ход игры, потому что у нас тоже было достаточно возможностей, но мы противостояли хорошей и очень хорошо организованной команде. Это была хорошая проверка, и ребята увидели, что значит играть с командой, выступающей в Юношеской лиге УЕФА" , – заявил после матча Леонард Стризу – наставник Унири Констанца.

Напомним, в начале апреля Динамо U-19 сыграет со Спортингом в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Поединок состоится в Румынии.

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