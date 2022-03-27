"Зібрати команду виявилося непросто, адже на момент початку війни гравці перебували не лише в Києві, а й у Полтавській, Черкаській областях та інших регіонах України. Тим не менше, команду вдалося скомпонувати у повному складі – за виключенням Вівчаренка, який захворів на коронавірус. Наразі Динамо U-19 перебуває в Румунії та розпочало підготовку до матчу Юнацької ліги УЄФА проти лісабонського Спортінга.

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Хочу висловити подяку Президенту України Володимиру Зеленському, Міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту, Голові Державної прикордонної служби Сергію Дейнеко, за сприяння яких команда Динамо U-19 в умовах війни отримала можливість виїхати за кордон для підготовки до проведення міжнародного матчу. Ми зробимо все від себе залежне, щоб юні футболісти, які є майбутнім нашого футболу, виправдали цю довіру та гідно представили Україну на європейській футбольній арені.

Також ми щиро вдячні президенту Стяуа Джіджі Бекалі, який надав нам можливість проживати та тренуватися на базі бухарестської команди. Відзначу, що активну участь у тренувальному процесі Динамо U-19 приймає головний тренер першої команди Мірча Луческу, який присутній на всіх тренуваннях.

Хлопці перебувають в хорошому настрої, наскільки це можливо в даних умовах. Хоча, звісно, трагічні події на батьківщині не можуть не впливати на команду психологічно, тому потрібен певний час для підготовки. У нас є 10 днів, щоб якісно підготуватися до зустрічі зі Спортінгом і якнайкраще провести цей матч. Заплановані ще дві контрольні зустрічі з румунськими клубами – на 28 березня з Рапідом та на 31-ше – з Волунтарі.

Футболісти з величезним завзяттям і мотивацією готуються до майбутнього поєдинку ЮЛЧ, вони вдячні за шанс боротися та захищати честь України на своєму полі бою – футбольному полі. Юні динамівці прагнуть провести цей матч задля всіх своїх співвітчизників і покладуть всі сили заради перемоги, щоб подарувати Україні бодай маленький момент радості та спортивної гордості в темні часи війни", – цитує Мохника прес-служба Динамо.

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