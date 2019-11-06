Динамо Загреб U-19 – Шахтер U-19 – 1:0 – видео гола и обзор матча

В матче 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА Шахтер U-19 минимально уступил Динамо Загреб U-19. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В первом тайме хорваты больше владели инициативой и нанесли по воротам "горняков" девять ударов, украинцев же не хватило даже на один выстрел. Свои коррективы в игру внесло и качество газона, который после дождя фактически превратился в болото.

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После перерыва загребцы продолжили доминировать, что воплотилось в гол на 61-й минуте: Томислав Кризманич решился на удар с 25 метров и Анатолий Трубин был бессилен. К слову, именно голкипер стал одним из героев поединка, выполнив в течение матча 10 великолепных сейвов и не дав хорватам довести счет до разгромного.

После этого поражения Шахтер U-19 остался на последнем месте с двумя очками в активе. Динамо Загреб набрал 8 пунктов и сохранил лидерство. Аталанта после победы над Манчестер Сити (1:0) идет второй (7 очков), а "горожане" находятся на третьей позиции (4 балла).

Шахтер U-19 уступил Динамо Загреб U-19 в Юношеской лиге УЕФА – шансы на плей-офф серьезно снизились