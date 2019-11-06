Динамо Загреб U-19 – Шахтар U-19 – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У матчі 4-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА Шахтар U-19 мінімально поступився Динамо Загреб U-19. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

У першому таймі хорвати більше володіли ініціативою і завдали по воротах "гірників" дев’ять ударів. Натомість українці не спромоглись навіть на один постріл. Свої корективи у гру внесла і якість газону, який після дощу фактично перетворився у болото.

Динамо Загреб – Шахтар: Йовічевіч спрогнозував переможця матчу

По перерві загребці продовжили домінувати, що втілилось у гол на 61-й хвилині: Томіслав Крізманіч зважився на удар з 25 метрів і Анатолій Трубін був безсилим. До слова, саме голкіпер став одним із героїв поєдинку, виконавши протягом матчу 10 чудових сейвів і не давши хорватам довести рахунок до розгромного.

Після цієї поразки Шахтар U-19 залишився на останньому місці з двома очками у активі. Динамо Загреб набрав 8 пунктів та зберіг лідерство. Аталанта після перемоги над Ман Сіті (1:0) йде другою (7 очок), а "містяни" перебувають на третій позиції (4 бали).

Шахтар U-19 поступився Динамо Загреб U-19 у Юнацькій лізі УЄФА – шанси на плей-офф серйозно знизились