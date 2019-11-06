Динамо Загреб – Шахтер: Йовичевич спрогнозировал победителя матча

Бывший тренер львовских Карпат в эксклюзивном комментарии "Футбол 24" поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между загребским Динамо и донецким Шахтером.

"Динамо Загреб в Харькове показало, что это очень серьезная команда с хорошим тренером. Загреб живет в эйфории, поскольку Динамо 49 лет не выступало так хорошо в Европе. В этом сезоне пробились в Лигу чемпионов и уже не выглядим аутсайдером, как раньше.

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Играем важную роль в группе, заставляем с нами считаться. Уважаю Шахтер, уважаю техничный футбол с такими исполнителями, как Тайсон и Марлос. Впрочем, думаю, что Динамо Загреб перед своими болельщиками выиграет сегодняшний матч", – рассказал Йовичевич в эксклюзивном комментарии "Футбол 24".

Напомним, сегодня, в группе С, Динамо Загреб примет на своем поле донецкий Шахтер в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Предыдущая встреча в Харькове закончилась боевой ничьей 2:2.

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