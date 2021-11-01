Динамо U-19 шикарно прошло первый круг Юношеской лиги УЕФА, разгромив Баварию и Бенфику с суммарным счетом 8:0 и расписав ничью с Барселоной на выезде. Победа над каталонцами в родных стенах принесла бы подопечным Игоря Костюка не только моральное удовольствие, но и досрочный выход в плей-офф – "блаугранас" отстали бы на шесть очков при худшей статистике личных встреч.

Мотивация "бело-синих" была настолько высока, что Динамо открыло счёт уже на 2-й минуте матча! Причем это было красиво: Диалло получил мяч на левом фланге, вошел на край штрафной, качнул защитника и эффектно закрутил удар в дальний угол – сфера рикошетом от штанги залетела в ворота. 1:0!

В целом, в первые 20 минут встречи игра была равной. Барселона U-19 качественно удерживала мяч в центре и пыталась растянуть средний блок хозяев через диагонали со скидками в полуфланг, а Динамо U-19 отвечало контртакамb через фланги. Каталонцы имели всего несколько дальних ударов Акомача, которые не представляли серьёзной опасности для Нещерета (хотя они шли в створ), а киевляне ответили двумя хилыми замыканиями кроссов в исполнении Попова.

Не идет игра? С Żubrówka всегда идет игра! Миксуй коктейли с легендарной Żubrówka и наслаждайся просмотром топовых матчей!

Żubrówka – открой легенду! Узнать больше о Żubrówka и коктейлях тут.

Гораздо интереснее стало в середине первого тайма. На 24-й минуте "блаугранас" могли сравнять счёт в результате мягкой закидушки Барберо на вратарскую линию под удар Акомачу – Нещерет спас! Динамо ответило кроссом в центр штрафной с мощным выстрелом Диалло с лёту и прорывом Самба с пасом на правый край под удар Волошину. В обоих случаях Рафус выручил Барсу.

Постепенно темп игры упал. Моментов не возникало, и Динамо успокоилось. За это прилетело наказание: на 38-й минуте Альба протащил мяч левым флангом и отдал пас за спину Бенедюку, а Гарридо, обогнав фулбека, реализовал выход один на один с Нещеретом – 1:1! Впрочем, ещё через три минуты Барселона U-19 осталась в меньшинстве вследствие глупости Акомача: имея желтую карточку (полученную за эмоции), он поскользнулся в центре и попытался сорвать потенциальную контратаку киевлян, "рыбкой" нырнув в ноги Царенко.

Оставшись в большинстве, Динамо U-19 чуть не пропустило второй гол в результате обрезки, после которой Гарридо во второй раз вырвался один на один с Нещеретом. Нападающий пробил низом, но Руслан парировал. Ещё через минуту подача с фланга неожиданно упала на ворота хозяев, облизнув перекладину. Казалось, что сейчас нужно быстрее сушить игру и убегать на перерыв, однако на 45-й минуте Динамо снова вырвалось вперед в счёте – Попов опередил защитника и замкнул навес Волошина. 2:1!

Насколько круто смотрелся первый тайм, настолько же скучно стартовал второй. Динамо удерживало инициативу и из-за рывков вингеров часто заходило в штрафную, но реальной остроты не возникало. За 25 минут после перерыва в актив киевлян можно было занести только прострелы и подачи – одну из них Диалло даже замкнул, пробив значительно выше ворот. Барселона же не только не обостряла, но и мяч не держала.

На поле стало очень скучно, но на 66 минуте публика на стадионе им. В. Лобановского проснулась. Киевляне забили третий гол! Успех принёс восьмой угловой хозяев – после его розыгрыша Царенко исполнил подачу с левого угла штрафной на дальнюю штангу, а Дячук замкнул её ударом головой в противоход Рафусу. 3:1!

Каталонцы сразу же огрызнулись стандартом с прямым выстрелом над перекладиной, однако на 70-й минуте они едва не пропустили четвёртый гол в результате контратаки Динамо. В её завершении Волошин покатил на Диалло, а тот метров с 23-х закрутил мяч в правый нижний угол. Рафус парировал! Ещё через минуту Бражко замкнул навес с углового (выше ворот), а на 78-й шикарный шанс довести дело до разгрома упустил Яцик – его мощный выстрел с линии штрафной Рафус перевёл в штангу!

Динамо U-19 нагнетало. Чувствовалось, что без четвёртого гола киевлян матч завершится нелогично. В конце концов, на 83-й минуте подопечные Игоря Костюка добились своего: Яцик получил передачу на правый край штрафной и прострелил на 11 метров, а Диалло замкнул с рикошетом от защитника – 4:1! Самба снова возглавил рейтинг бомбардиров юношеской ЛЧ, забив пятый мяч в турнире.

Динамо U-19 набрало 10 очков, оставшись на первой позиции в квартете Е и оторвавшись от Барселоны на 6 зачётных баллов. Каталонцы уже не обойдут киевлян. Бавария же в параллельной встрече потерпела поражение от Бенфики, оставшись с нулём в графе набранных пунктов. Это значит, что подопечные Игоря Костюка досрочно оформили выход из группы.