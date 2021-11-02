Динамо U-19 шикарно пройшло перше коло Юнацької ліги УЄФА, розгромивши Баварію й Бенфіку із сумарним рахунком 8:0 та розписавши нічию з Барселоною на виїзді. Перемога над каталонцями у рідних стінах принесла б підопічним Ігора Костюка не тільки моральне задоволення, а й достроковий вихід у плей-офф – "блаугранас" відстали б на шість очок при гіршій статистиці особистих зустрічей.

Мотивація "біло-синіх" була настільки високою, що Динамо відкрило рахунок вже на 2-й хвилині матчу! Причому це було красиво: Діалло отримав м'яч на лівому фланзі, увійшов на край штрафного, хитнув захисника й ефектно закрутив удар у дальній кут – сфера рикошетом від стійки залетіла у ворота. 1:0!

В цілому, у перші 20 хвилин зустрічі гра була рівною. Барселона U-19 якісно тримала м'яч у центрі поля й намагалася розтягнути середній блок господарів через діагоналі зі скидками у напівфланг, а Динамо U-19 відповідало контратаками через фланги. Каталонці мали лишень кілька дальніх ударів Акомача, які не становили серйозної небезпеки для Нещерета (хоча вони йшли у площину), а кияни відповіли двома кволими замиканням кросів у виконанні Попова.

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Набагато цікавіше стало в середині першого тайму. На 24-й хвилині "блаугранас" могли зрівняти рахунок внаслідок м'якої закидушки Барберо на лінію воротарського під удар Акомачу – Нещерет врятував! Динамо відповіло кросом у центр штрафного з потужним пострілом Діалло з лету та проривом Самба з пасом на правий край під удар Волошину – в обох випадках Рафус виручив Барсу.

Поступово темп гри впав. Моментів не виникало, і Динамо заспокоїлось. За це прилетіло покарання: на 38-й хвилині Альба протягнув м'яч лівим флангом і віддав пас за спину Бенедюку, а Гаррідо, перегнавши фулбека, реалізував вихід віч-на-віч з Нещеретом – 1:1! Втім, ще за три хвилини Барселона U-19 залишилась у меншості внаслідок дурості Акомача: маючи жовту картку (отриману за емоції), він послизнувся в центрі й спробував зірвати потенційну контратаку киян, "рибкою" пірнувши в ноги Царенку.

Залишившись у більшості, Динамо U-19 ледь не пропустило другий гол внаслідок обрізки, після якої Гаррідо вдруге вирвався сам на сам з Нещеретом. Нападник пробив низом, але Руслан парирував. Ще за хвилину подача з флангу несподівано впала на ворота господарів, облизнувши поперечину. Здавалося, що зараз треба швидше сушити гру й тікати на перерву, однак на 45-й хвилині Динамо знову вирвалось уперед у рахунку – це Попов випередив захисника й замкнув навіс Волошина. 2:1!

Наскільки круто виглядав перший тайм, настільки ж нудно стартував другий. Динамо тримало ініціативу й через ривки вінгерів часто заходило в штрафний, але реальної гостроти не виникало. За 25 хвилин по перерві в актив киян можна було занести лишень прострілів і подач – одну з них Діалло навіть замкнув, пробивши значно вище воріт. Барселона ж не тільки не загострювала, а і м'яч не тримала.

На полі стало дуже нудно, але на 66-й хвилині публіка на стадіоні ім. В. Лобановського прокинулась. Кияни забили третій гол! Успіх приніс восьмий кутовий господарів – після його розіграшу Царенко виконав подачу з лівого кута штрафного на дальню стійку, а Дячук замкнув її ударом головою в протихід Рафусу. 3:1!

Каталонці одразу ж огризнулися стандартом з прямим пострілом над поперечкою, однак на 70-й хвилині вони ледь не пропустили четвертий гол внаслідок контратаки Динамо. В її завершенні Волошин покотив на Діалло, а той метрів з 23-х закрутив м'яч у правий нижній кут. Рафус парирував! Ще за хвилину Бражко замкнув навіс з кутового (вище воріт), а на 78-й шикарний шанс довести справу до розгрому втратив Яцик – його потужний постріл з лінії штрафного Рафус перевів у стійку!

Динамо U-19 нагнітало. Відчувалося, що без четвертого голу киян матч завершиться нелогічно. Зрештою, на 83-й хвилині підопічні Ігоря Костюка добилися свого: Яцик отримав передачу на правий край штрафного й прострілив на 11 метрів, а Діалло замкнув з рикошетом від захисника – 4:1! Самба знову очолив рейтинг бомбардирів юнацької ЛЧ, забивши п'ятий м'яч у турнірі.

Динамо U-19 набрало 10 очок, залишившись на першій позиції у квартеті Е й відірвавшись від Барселони на 6 залікових балів. Каталонці вже не обійдуть киян. Баварія ж у паралельній зустрічі зазнала поразки від Бенфіки, залишившись з нулем у графі набраних пунктів. Це означає, що підопічні Ігоря Костюка достроково оформили вихід з групи.