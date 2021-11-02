Роскошный гол Диалло и выход киевлян в плей-офф в видеообзоре матча Динамо U-19 – Барселона U-19 – 4:1
Динамо U-19 разгромило сверстников из Барселоны в рамках Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Самба Диалло открыл счет в эффектном стиле. Сенегалец убрал защитника Барселоны и с острого угла попал точно под дальнюю стойку. Каталонцы отыгрались усилиями Гарридо, который уверенно реализовал выход один на один с Нещеретом. Гости оказались в меньшинстве из-за двух абсурдных желтых Акомаса – сначала за разговоры, а затем за неуклюжий подкат головой.
Динамо U-19 разгромило Барселону в ключевом матче Юношеской лиги УЕФА, оформив досрочный выход из группы
Динамо воспользовалось преимуществом в компенсированное время, когда Попов замкнул навес Волошина. После перерыва добивали гостей Дячук и тот же Диалло. 4:1 – подопечные Костюка продолжают идти без поражений и уже гарантировали себе плей-офф.