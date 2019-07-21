Хацкевич назвал сроки возвращения Цыганкова и Соля после травм

Главный тренер киевлян оценил кадровую ситуацию в своей команде.

"У Цыганкова и Соля травмы. Виктор, вероятно, со среды будет в общей группе. Посмотрим на его состояние. У Франа несколько сложнее положение, но, думаю, до матча со Львовом он вернется.

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Караваев достаточно быстро все понял и хорошо выглядел на сборах. И даже по этих играх заметно, что ему непросто, потому что функциональное состояние на сегодня еще не самое оптимальное. Пока была свежесть, Саша двигался вперед и назад.

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Что касается Кадири, то он добавил нам физики и атлетизма в центральной зоне. Он очень силен в единоборствах. Но нужно время, чтобы он понял требования, как выходить из обороны. В этом плане ума нужно добавлять. Самое главное – чтобы была функциональная готовность", – цитирует Хацкевича Динамомания.