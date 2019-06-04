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Динамо повторило клубный рекорд в рейтинге УЕФА по итогам сезона 2018/19

12:54 192 Читати українською
Динамо повторило клубный рекорд в рейтинге УЕФА по итогам сезона 2018/19
Динамо – на 23-м месте в рейтинге УЕФА / ФК Динамо

Киевское Динамо завершило сезон 2018/19 на 23-й позиции в клубном рейтинге УЕФА. Донецкий Шахтер – на 16-м месте.

Динамо повторило клубный рекорд, завершив сезон 2018/19 на 23-м месте в рейтинге УЕФА. Киевляне дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили Челси – будущему победителю турнира.

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Шахтер разместился чуть выше киевлян – на 16-й позиции, хотя начинал сезон вообще в первой десятке. "Горняки" вылетели из Лиги Европы от Айнтрахта на стадии 1/16 финала. Перед этим команда Фонсеки финишировала третьей в групповом турнире ЛЧ.

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, Ливерпуль и Челси, занимают 11 и 12 места соответственно.

На вершине рейтинга по итогам сезона оказался Реал, далее следуют Барселона и Бавария. Другие украинские команды в первую сотню рейтинга не попали, сообщает официальный сайт УАФ.

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