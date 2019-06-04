Динамо повторило клубний рекорд у рейтингу УЄФА за підсумками сезону 2018/19

Динамо – на 23-му місці в рейтингу УЄФА / ФК Динамо

Київське Динамо завершило сезон 2018/19 на 23-й позиції у клубному рейтингу УЄФА. Донецький Шахтар – на 16-му місці.

Динамо повторило клубний рекорд, завершивши сезон 2018/19 на 23-му місці в рейтингу УЄФА. Кияни дійшли до 1/8 фіналу Ліги Європи, де поступились Челсі – майбутньому переможцю турніру.

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Шахтар розмістився трохи вище за киян – на 16-й позиції, хоча розпочинав сезон взагалі у першій десятці. "Гірники" вилетіли з Ліги Європи від Айнтрахта на стадії 1/16 фіналу. Перед цим команда Фонсеки фінішувала третьою у груповому турнірі ЛЧ.

Переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, Ліверпуль та Челсі, посідають 11 та 12 місця відповідно.

На вершині рейтингу за підсумками сезону опинився Реал, далі йдуть Барселона та Баварія. Інші українські команди у першу сотню рейтингу не потрапили, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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