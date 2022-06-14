Результаты жеребьевки 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов: Зубков и Пластун получили соперников
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2022/23.
Результаты жеребьевки:
Пюник (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния)
Марибор (Словения) – Шахтер Солигорск (Беларусь)
Лудогорец (Болгария) – Сутьеска (Черногория)
Дюделанж (Люксембург) – Тирана (Албания)
Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Венгрия)
Мальме (Швеция) – Победитель предварительного раунда
Балкани (Косово) – Жальгирис Вильнюс (Литва)
ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия)
Буде-Глимт (Норвегия) – Клаксвик (Фарерские острова)
ТНС (Уэльс) – Линфилд (Северная Ирландия)
Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта)
Лех (Польша) – Карабах (Азербайджан)
Шкупи (Северная Македония) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
Зриньски (Босния и Герцеговина) – Шериф (Молдова)
Слован (Словакия) – Динамо Батуми (Грузия)
Отметим, что вингер сборной Украины Александр Зубков вместе со своим Ференварошем будет противостоять казахскому Тоболу. Еще один наш легионер Игорь Пластун, защищающий цвета болгарского Лудогорца, проэкзаменует чемпиона Черногории – Сутьеску.
В жеребьевке приняли участие чемпионы 29 ассоциаций (с 22 по 51 место в рейтинге коэффициентов УЕФА за исключением Лихтенштейна) и один победитель предыдущего раунда. 30 команд были разбиты на 3 группы, каждую из которых разделили на 2 корзины в соответствии с клубными коэффициентами.
Победители пар выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие попадут во 2-й отборочный раунд Лиги конференций, где будут двигаться Путем чемпионов.
Матчи состоятся 5/6 и 12/13 июня.
К слову, уже 15 июня УЕФА проведет жеребьевку 2-го квалификационного раунда, в котором примет участие киевское Динамо. А вот донецкий Шахтер напрямую попал в группу ЛЧ.
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