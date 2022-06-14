Результаты жеребьевки:

Пюник (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния)﻿

Марибор (Словения) – Шахтер Солигорск (Беларусь)

Лудогорец (Болгария) – ﻿ Сутьеска (Черногория)﻿

Дюделанж (Люксембург) – Тирана (Албания)

Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Венгрия)

Мальме (Швеция) – Победитель предварительного раунда

Балкани (Косово) – Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿

ХИК (Финляндия) ﻿– РФШ (Латвия)

Буде-Глимт (Норвегия) – Клаксвик (Фарерские острова)

ТНС (Уэльс) – Линфилд (Северная Ирландия)

Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта)

Лех (Польша)﻿﻿﻿ – Карабах (Азербайджан)

﻿ Шкупи (Северная Македония) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Зриньски (Босния и Герцеговина)﻿ – Шериф (Молдова)

﻿ Слован (Словакия) – Динамо Батуми (Грузия)﻿﻿

Отметим, что вингер сборной Украины Александр Зубков вместе со своим Ференварошем будет противостоять казахскому Тоболу. Еще один наш легионер Игорь Пластун, защищающий цвета болгарского Лудогорца, проэкзаменует чемпиона Черногории – Сутьеску.

В жеребьевке приняли участие чемпионы 29 ассоциаций (с 22 по 51 место в рейтинге коэффициентов УЕФА за исключением Лихтенштейна) и один победитель предыдущего раунда. 30 команд были разбиты на 3 группы, каждую из которых разделили на 2 корзины в соответствии с клубными коэффициентами.

Победители пар выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие попадут во 2-й отборочный раунд Лиги конференций, где будут двигаться Путем чемпионов.

Матчи состоятся 5/6 и 12/13 июня.

К слову, уже 15 июня УЕФА проведет жеребьевку 2-го квалификационного раунда, в котором примет участие киевское Динамо. А вот донецкий Шахтер напрямую попал в группу ЛЧ.

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