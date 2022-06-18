Главный тренер Динамо Мирча Луческу вместе с командой вернулся в Киев, но планирует готовиться к старту в квалификации ЛЧ против Фенербахче за границей.

"Конечно, игроков Динамо волнует военное положение. Я мечтаю, чтобы война закончилась и мы снова могли играть на заполненном стадионе. Скорее всего, матч состоится в Польше. Но если бы Путин прекратил бомбардировку, мы бы сыграли с Фенербахче в Киеве.

Динамо – Фенербахче: киевляне выбрали приоритетный стадион для матча Лиги чемпионов

Сейчас появляются новые молодые футболисты. Я хочу дать им больше шансов. После нашей работы здесь у нас будет подготовительный сбор в Швейцарии", – цитирует Луческу Aa.com.tr.

Напомним, первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче состоится 19 июля. Динамо будет номинальным хозяином встречи, которая, очевидно, состоится не в Украине.

Россия напала на Украину: брат звезды Динамо исчез в Мариуполе, место проведения УПЛ и ЛЧ (LIVE)