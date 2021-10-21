Матч с Барселоной (0:1) стал очередным, в котором Динамо не смогло хотя бы раз поразить ворота соперника.

Подопечные Мирчи Луческу продолжили свою "сухую" серию в еврокубках до 457 минут. Это антирекорд за все время выступлений украинских клубов на международной арене, информирует Sport.ua.

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Предыдущую планку установил Днепр, который с 1985 по 1988 годы не мог забить на протяжении 430 минут. Серия нынешнего Динамо продолжается с февраля, когда Буяльский поразил ворота Брюгге в рамках 1/16 Лиги Европы. Затем были два "сухих" матча с Вильярреалом и текущая группа Лиги чемпионов, в которой "бело-синие" не забивали Бенфике, Баварии и Барселоне.

Динамо снова попытается прервать неприятную серию 2 ноября, когда будет принимать каталонцев уже на своем поле. Сейчас команда Луческу идет последней с одним пунктом и разницей голов 0:6.

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