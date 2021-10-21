Матч з Барселоною (0:1) став черговим, в якому Динамо не змогло бодай раз вразити ворота суперника.

Підопічні Мірчі Луческу продовжили свою "суху" серію в єврокубках до 457 хвилин. Це антирекорд за весь час виступів українських клубів на міжнародній арені, інформує Sport.ua.

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Попередню планку встановив Дніпро, який з 1985 по 1988 роки не міг забити упродовж 430 хвилин. Серія нинішнього Динамо триває з лютого, коли Буяльський вразив ворота Брюгге в рамках 1/16 Ліги Європи. Потім були два "сухі" матчі з Вільяреалом і поточна група Ліги чемпіонів, в якій "біло-сині" не забивали Бенфіці, Баварії та Барселоні.

Динамо знову спробує перервати неприємну серію 2 листопада, коли прийматиме каталонців вже на своєму полі. Наразі команда Луческу йде останньою з одним пунктом і різницею голів 0:6.

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