Историческая победа киевлян в матче с бельгийской командой вплотную приблизила их к топ-30 престижного рейтинга.

Победа в плеф-офф квалификации Лиги чемпионов над Гентом позволила Динамо улучшить свои позиции в клубном рейтинге УЕФА. В частности, выход команды Мирчи Луческу в групповой раунд самого престижного еврокубка принес "бело-синим" дополнительный балл, что позволило опередить в рейтинге сразу две именитые команды – испанскую Валенсию и московский ЦСКА.

Украина впервые с 2012 года будет представлена ​​двумя командами в групповом раунде Лиги чемпионов

Отныне Динамо занимает в престижном перечне 31 место (41 очко). К слову, Шахтер (который напрямую попал в группу ЛЧ) входит в топ-15 лучших команд Европы (69 очков).

Своих соперников обе украинские команды узнают во время жеребьевки, которая состоится 1 октября в 19:00 по киевскому времени.

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