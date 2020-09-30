Історична звитяга киян у матчі з бельгійською командою впритул наблизила їх до топ-30 престижного рейтингу.

Перемога у плеф-офф кваліфікації Ліги чемпіонів над Гентом дозволила Динамо покращити свої позиції у клубному рейтингу УЄФА. Зокрема, вихід команди Мірчі Луческу у груповий раунд найпрестижнішого єврокубкового турніру приніс "біло-синім" додатковий бал, що дозволило випередити у рейтингу одразу дві імениті команди – іспанську Валенсію та московський ЦСКА.

Україна вперше з 2012 року буде представлена двома командами у груповому раунді Ліги чемпіонів

Відтепер Динамо посідає у престижному переліку 31 сходинку (41 очко). До слова, Шахтар (який напряму потрапив до групи ЛЧ) входить до топ-15 найкращих команд Європи (69 очок).

Своїх суперників обидві українські команди дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться 1 жовтня о 19:00 за київським часом.

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