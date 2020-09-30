В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо на своем поле разгромило бельгийский Гент (3:0) и по сумме двух матчей (5:1) вышло в групповой раунд самого престижного еврокубка.

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Таким образом, Украина впервые за последние восемь лет делегирует в розыгрыш евротурнира сразу две команды (донецкий Шахтер на правах чемпиона Украины попал туда автоматически).

Напомним, Динамо пробилось в групповой раунд Лиги чемпионов впервые с 2016 года. Тогда киевляне заняли последнее место группы В, набрав 5 очков ("бело-синих" обошли Бешикташ, Бенфика и Наполи).

Своих соперников обе украинские команды узнают во время жеребьевки, которая состоится 1 октября в 19:00 по киевскому времени.

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