Украина впервые с 2012 года будет представлена двумя командами в групповом раунде Лиги чемпионов
Киевское Динамо гарантировало украинским болельщикам еврокубковый футбольный праздник на ближайшие несколько месяцев.
В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо на своем поле разгромило бельгийский Гент (3:0) и по сумме двух матчей (5:1) вышло в групповой раунд самого престижного еврокубка.
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Таким образом, Украина впервые за последние восемь лет делегирует в розыгрыш евротурнира сразу две команды (донецкий Шахтер на правах чемпиона Украины попал туда автоматически).
Напомним, Динамо пробилось в групповой раунд Лиги чемпионов впервые с 2016 года. Тогда киевляне заняли последнее место группы В, набрав 5 очков ("бело-синих" обошли Бешикташ, Бенфика и Наполи).
Своих соперников обе украинские команды узнают во время жеребьевки, которая состоится 1 октября в 19:00 по киевскому времени.
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