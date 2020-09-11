Главный тренер Динамо Мирча Луческу определился со списком игроков, которые получат шанс выйти на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ.

Полная заявка киевского клуба на официальном сайте УЕФА состоит из 31 футболиста – 4 голкипера, 10 защитников, 12 полузащитников и 5 нападающих.

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Заметим, что места в списке не получили Мохаммед Кадири и Денис Гармаш, которые вскоре должны найти себе новые команды. Из-за тяжелой травмы не поможет Динамо и центральный защитник Никита Бурда.

Напомним, поединок Динамо – АЗ состоится 15 сентября в Киеве в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.

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