"Победа над Динамо принесет очки в таблицу коэффициентов и деньги. Мы можем вернуть эти деньги в фонд солидарности. Поэтому я думаю, что это беспроигрышная ситуация для всех.

Динамо – АЗ: соперник киевлян недосчитается двух ключевых игроков в матче Лиги чемпионов

Теперь у нас есть шанс хорошо сыграть и победить в Киеве. И шансы были бы намного меньше, если бы нам пришлось играть в субботу против Утрехта (матч первого тура чемпионате Нидерландов перенесено через игру АЗ в ЛЧ – Футбол 24).

Рапид и Гент? Я не собираюсь недооценивать эти команды, но я думаю, что мы конкурентоспособны. Хотя я намного опережаю события", – цитирует Арне слота VoetbalPrimeur.

Напомним, поединок Динамо – АЗ состоится 15 сентября в Киеве в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало матча в 20:00.

"Надо только сыграть, как Десна": фанаты АЗ реагируют на матч с Динамо в ЛЧ – от самоиронии до железной причины победить