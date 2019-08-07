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"Динамо ничем нас не удивило", – тренер Брюгге после победы над киевлянами в Лиге чемпионов

08:51 93 Читати українською
"Динамо ничем нас не удивило", – тренер Брюгге после победы над киевлянами в Лиге чемпионов
Филипп Клеман / Брюгге

Наставник бельгийцев Филипп Клеман прокомментировал удачное выступление своей команды в первом матче квалификации ЛЧ.

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

"Мы довольны результатом. 1:0 – хороший итог. В Киеве мы должны иметь хотя бы такой результат.

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Нас ничего не удивило, потому что мы наблюдали за Динамо. Знали, что нас ждет. У Динамо есть немало положительных качеств. С каждым матчем мы играем все лучше. Особенно доволен первым таймом", – сказал Клеман в комментарии YouTube-каналу Брюгге.

Напомним, вице-чемпионы Бельгии одержали минимальную победу благодаря пенальти в первом тайме. Ответный матч в Киеве состоится 13 августа.

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