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"Динамо нічим нас не здивувало", – тренер Брюгге після перемоги над киянами у Лізі чемпіонів

08:51 511 Читать на русском
"Динамо нічим нас не здивувало", – тренер Брюгге після перемоги над киянами у Лізі чемпіонів
Філіпп Клеман / Брюгге

Наставник бельгійців Філіпп Клеман прокоментував вдалий виступ своєї команди у першому матчі кваліфікації ЛЧ.

37’ Ханс Ванакен
 
37’ Ханс Ванакен

"Ми задоволені результатом. 1:0 – хороший підсумок. У Києві ми повинні мати хоча б такий результат.

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Нас нічого не здивувало, тому що ми стежили за Динамо. Знали, що на нас чекає. У Динамо є чимало позитивних якостей. З кожним матчем ми граємо все краще. Особливо задоволений першим таймом", – сказав Клеман в коментарі YouTube-каналу Брюгге.

Нагадаємо, віце-чемпіони Бельгії здобули мінімальну перемогу завдяки пенальті у першому таймі. Матч-відповідь у Києві відбудеться 13 серпня.

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Брюгге - Динамо Брюгге Брюгге Ліга чемпіонів Філіпп Клеман Філіпп Клеман
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