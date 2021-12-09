"Динамо не заслуживало поражения", – Рамирес не согласен с результатом матча против Бенфики
22:47 - Читати українською
Нападающий Динамо Эрик Рамирес лаконично прокомментировал поединок Лиги чемпионов против Бенфики (0:2).
завершено
"Прекрасная ночь, потрясающая атмосфера – такие вечера в Лиге чемпионов. Мы должны продолжать расти и совершенствоваться с каждой игрой. Мы не заслуживали поражение, но такой футбол.
Бенфика – Динамо – 2:0 – видео голов и обзор матча
Если продолжать с Богом, вы всегда одержите победу", – написал Рамирес в Instagram.
Напомним, Динамо с одним зачетным баллом финишировало последним в группе E. Бавария и Бенфика вышли в плей-офф ЛЧ, а Барселона продолжит в Лиге Европы.
Динамо після Бенфіки напросилося на серйозні кадрові рішення – чому повторення долі Шахтаря закономірне
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter