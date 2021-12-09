"Прекрасная ночь, потрясающая атмосфера – такие вечера в Лиге чемпионов. Мы должны продолжать расти и совершенствоваться с каждой игрой. Мы не заслуживали поражение, но такой футбол.

Бенфика – Динамо – 2:0 – видео голов и обзор матча

Если продолжать с Богом, вы всегда одержите победу", – написал Рамирес в Instagram.

Напомним, Динамо с одним зачетным баллом финишировало последним в группе E. Бавария и Бенфика вышли в плей-офф ЛЧ, а Барселона продолжит в Лиге Европы.

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