"Динамо не заслуговувало поразки", – Рамірес не погоджується з результатом матчу проти Бенфіки
22:43 - Читать на русском
Нападник Динамо Ерік Рамірес лаконічно прокоментував поєдинок Ліги чемпіонів проти Бенфіки.
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"Прекрасна ніч, приголомшлива атмосфера – такі вечори у Лізі чемпіонів. Ми маємо продовжувати рости та вдосконалюватися з кожною грою. Ми не заслуговували поразки, але такий футбол.
Бенфіка – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Якщо продовжувати з Богом, ви завжди здобудете перемогу", – написав Рамірес в Instagram.
Нагадаємо, Динамо з одним заліковим балом фінішувало останнім у групі E. Баварія та Бенфіка вийшли у плей-офф ЛЧ, а Барселона продовжить у Лізі Європи.
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