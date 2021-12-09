"Прекрасна ніч, приголомшлива атмосфера – такі вечори у Лізі чемпіонів. Ми маємо продовжувати рости та вдосконалюватися з кожною грою. Ми не заслуговували поразки, але такий футбол.

Бенфіка – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Якщо продовжувати з Богом, ви завжди здобудете перемогу", – написав Рамірес в Instagram.

Нагадаємо, Динамо з одним заліковим балом фінішувало останнім у групі E. Баварія та Бенфіка вийшли у плей-офф ЛЧ, а Барселона продовжить у Лізі Європи.

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