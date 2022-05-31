Киевский клуб рассматривает вариант с приемом своих соперников в Польше.

Цезары Кулеша – глава Польского футбольного союза – сообщил, что уже общался с представителями "бело-синих" по поводу проведения матчей еврокубков на территории Польши.

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"Динамо обратилось ко мне с просьбой помочь найти один стадион в Польше, где они могли бы играть отборочные матчи еврокубков", – цитирует Кулешу Super Express.

Напомним, ранее журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас сообщал, что киевляне планируют играть еврокубковые матчи в Румынии, а другие украинские клубы, которые будут выступать в еврокубках, рассматривают основным вариантом Польшу.

Команда Мирчи Луческу узнает первого соперника в ЛЧ уже 15 июня – им станет Фенербахче или АЕК Ларнака. Для выхода в групповой турнир Динамо нужно пройти три раунда квалификации.

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