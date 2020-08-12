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Динамо избавилось от потенциального соперника в квалификации Лиги чемпионов

10:58 - Читати українською
Динамо избавилось от потенциального соперника в квалификации Лиги чемпионов
Игрок Ренна во время матча чемпионата Франции / Getty Images

Французский Ренн гарантировал себе место в групповом этапе ЛЧ на сезон 2020/21.

Французы попали в самый престижный турнир Европы благодаря удачным выступлениям команд в четвертьфиналах ЛЕ, информирует L'ÉQUIPE.

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Шахтер прошел Базель, Севилья победила Вулверхэмптон, Интер одолел Байер, а МЮ – Копенгаген. Победа в Лиге Европы гарантирует выход команды в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Команды, которые сыграют в полуфиналах ЛЕ и являются потенциальными триумфаторами этого турнира, уже и так сыграют в ЛЧ – все они непосредственно пробились туда через локальные чемпионаты.

Таким образом, появилась свободная квота на место в групповом этапе самых престижных соревнований Европы, которую по праву может занять третий клуб чемпионата Франции, в этом году – это Ренн. В предыдущих двух сезонах ЛЧ такой возможностью уже пользовался Лион.

Отметим, что именно Ренн был потенциальным соперником Динамо в квалификации ЛЧ. В прошлом сезоне французы заняли 3 место в Лиге 1.

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