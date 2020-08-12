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Динамо позбулось потенційного суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

10:58 - Читать на русском
Динамо позбулось потенційного суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів
Гравець Ренна під час матчу чемпіонату Франції / Getty Images

Французький Ренн гарантував собі місце у груповому етапі ЛЧ на сезон 2020/21.

Французи потрапили в найпрестижніший турнір Європи завдяки вдалим виступам команд у чвертьфіналах ЛЄ, інформує L'ÉQUIPE.

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Шахтар пройшов Базель, Севілья перемогла Вулверхемптон, Інтер здолав Байєр, а МЮ – Копенгаген. Перемога у Лізі Європи гарантує вихід команди у Лігу чемпіонів у наступному сезоні. Команди, які зіграють у півфіналах ЛЄ і є потенційними тріумфаторами цього турніру, вже і так виступатимуть в ЛЧ – всі вони безпосередньо пробились туди через локальні чемпіонати.

Таким чином, з'явилась вільна квота на місце у груповому етапі найпрестижніших змагань Європи, яку по праву може зайняти третій клуб чемпіонату Франції, зокрема, в цьому році – це Ренн. У попередніх двох сезонах ЛЧ такою можливістю вже користувався Ліон.

Зазначимо, що саме Ренн був потенційним суперником Динамо у кваліфікації ЛЧ. У минулому сезоні французи посіли третє місце у Лізі 1.

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Ліга чемпіонів Динамо Динамо Ренн Ренн
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