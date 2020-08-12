Шахтер запрыгнул в топ-15 клубного рейтинга УЕФА, обойдя двух европейских грандов

После разгромной победы Шахтера над Базелем (4:1) в 1/4 финала Лиги Европы донецкому клубу удалось улучшить свои позиции в престижном рейтинге. "Горняки", благодаря триумфу в матче против швейцарцев, добавили в свою копилку сразу 4 балла (3 пункта за победу + 1 балл в качестве бонуса за выход в полуфинал турнира).

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Как следствие, подопечные Каштру, набрав 84 очка, сумели опередить итальянскую Рому (80 очков) и английский Челси (83 очка). "Оранжево-черные" теперь занимают в Европе 14-ю строчку. К слову, киевское Динамо идет на 26-й позиции.

Интересно, что участие в полуфинале Лиги Европы, который также будет состоять из одного матча, автоматически добавит "горнякам" еще 1 очко как минимум.

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