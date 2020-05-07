Динамо и Заря не будут играть в групповом этапе Лиги чемпионов, – Рыкун

Экс-хавбек сборной Украины Александр Рыкун поделился мыслями о завершении сезона УПЛ в условиях пандемии.

"Будет, вероятно, непросто доиграть сезон УПЛ. Там главный вопрос, кто займет второе место, но, на мой взгляд, ни Динамо, ни Заря в групповой раунд Лиги чемпионов все равно не попадут.

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Но споров сейчас много, поэтому пусть руководители решают. Кто мешал Динамо обыграть дома Десну и остаться на втором месте, я не знаю. Теперь собираются играть по два раза в неделю, хотя у нас жалуются на усталость и при недельном цикле", – цитирует Рыкуна Команда 1.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Заря расположилась на второй строчке, опережая Динамо по дополнительным показателям.

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