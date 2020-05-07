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Динамо та Зоря не гратимуть у груповому етапі Ліги чемпіонів, – Рикун

7 травня 08:00 16538 Читать на русском
Динамо та Зоря не гратимуть у груповому етапі Ліги чемпіонів, – Рикун
Віктор Скрипник / Фото ФК Зоря

Екс-хавбек збірної України Олександр Рикун поділився думками щодо завершення сезону УПЛ в умовах пандемії.

"Буде, ймовірно, непросто дограти сезон УПЛ. Там головне питання, хто посяде друге місце, але, на мій погляд, ні Динамо, ні Зоря в груповий раунд Ліги чемпіонів все одно не потраплять.

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Але суперечок зараз багато, тому нехай керівники вирішують. Хто заважав Динамо обіграти вдома Десну і залишитися на другому місці, я не знаю. Тепер збираються грати по два рази в тиждень, хоча у нас скаржаться на втому і при тижневому циклі", – цитує Рикуна Команда 1.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Зоря розташувалась на другій сходинці, випереджаючи Динамо за додатковими показниками.

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Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів коронавірус УПЛ Зоря Зоря Олександр Рикун Олександр Рикун
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