"Думаю, что счет 0:2 – это чуть много для такой игры. Возможно, со стороны кажется иначе, но мне так показалось в чаше стадиона, внутри самой игры. Старались выполнять то, о чем просил Мистер, однако где-то не получалось, за что нас наказывали. Второй гол Ювентус здорово забил, без шансов для вратаря. У них футболисты высокого уровня, которые используют такие моменты.

Динамо – Ювентус – 0:2 – видео голов и обзор матча

Не думаю, что была какая-то особая нервозность. Ошибки присущи всем, не только молодым игрокам. Не думаю, что кто-то сильно выпадал из игры. У нас был план компактно играть в середине поля и выходить вперед за счет контратак, как можно чаще меняя сторону атаки. Минут за 15 до конца второго тайма мы перехватили инициативу. Думаю, для Ювентуса это стало сюрпризом. Мы меняли вектор атаки, были забегания, равный процент владения мячом, но не было должной остроты впереди.

Соперник уже играл по счету и отдал нам инициативу. Плюс поменял схему, перейдя на 4-4-2 и отдав нам пространство. Но при этом потом здорово его забирал, создавая для нас ловушки. Трагедии никакой нет. Это первый матч. Обидно, что дома проиграли со счетом 0:2. Не думаю, что мы заслужили такой счет. Считаю, что фрагменты этого матча дадут нам уверенность в Венгрии.

Мирча Луческу – большой максималист и в жизни, и в футболе. Видно, что он расстроен и не хотел так начинать Лигу чемпионов. Сказал, чтобы мы концентрировались на Александрии, а в Будапеште нас ждет один из самых важных матчей в Лиге чемпионов", – сказал Сергей в эфире телеканала Футбол 1.

Заметим, Ювентус победил Динамо со счетом 2:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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