Делегация "бело-синих" по-прежнему находится в Борисполе, хотя должна была вылететь в Лиссабон еще несколько часов назад.

Динамо не может вылететь в Лиссабон / фото из открытых источников

Вылет киевской команды в столицу Португалии был запланирован еще на 16:00, но рейс был отложен из-за технических проблем с самолетом, которые в итоге так и не удалось устранить.

Сейчас для Динамо ищут новый борт, из-за чего вылет снова задерживается. Киевляне отправятся в Лиссабон не ранее 19:00-19:30, сообщает Meta Ratings, ссылаясь на информацию, полученную от диспетчерской службы аэропорта в Борисполе.

Учитывая, что дорога займет около 5-ти часов, динамовцы прибудут в пункт назначения поздно ночью. Напомним, поединок Бенфика – Динамо состоится 8 декабря, начало – в 22:00.

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