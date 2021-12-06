Делегація "біло-синіх" досі перебуває в Борисполі, хоча мала вилетіти в Лісабон ще кілька годин тому.

Динамо не може вилетіти в Лісабон / фото з відкритих джерел

Виліт київської команди в столицю Португалії був запланований ще на 16:00, але рейс було відкладено через технічні проблеми з літаком, які в підсумку так і не вдалося усунути.

Наразі для Динамо шукають новий борт, через що виліт знову затримується. Кияни вирушать у Лісабон не раніше 19:00-19:30, інформує Meta Ratings, посилаючись на інформацію, отриману від диспетчерської служби летовища в Борисполі.

Враховуючи, що дорога займе близько 5-ти годин, то динамівці прибудуть до пункту призначення пізно вночі. Нагадаємо, поєдинок Бенфіка – Динамо відбудеться 8 грудня, початок – о 22:00.

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